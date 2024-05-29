Повышена индикативная ставка акциза на сигареты в ЕАЭС на 2029 год

Допустимый диапазон отклонения фактических ставок сохранен на уровне 20%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил единую индикативную ставку акцизов на сигареты с фильтром на 2029 год для стран Евразийского экономического союза в размере 45 евро за тысячу штук, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Предусмотрено, что за пятилетний период уровень единой индикативной ставки достигнет утвержденного значения на территориях всех стран евразийской "пятерки"", - прокомментировал решение совета министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Он добавил, что гармонизация ставок осуществляется в соответствии с соглашением о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств ЕАЭС.

В ЕЭК напомнили, что на 2024 год индикативная ставка акцизов на сигареты с фильтром установлена на уровне 35 евро за 1 тысячу штук с допустимым диапазоном отклонения от него фактических ставок акцизов не более чем на 20%. Аналогичный диапазон отклонения установлен и на 2029 год.

"Данный показатель выступает в качестве ориентира для государственных органов, планирующих ставки акцизов на сигареты с фильтром, а также для производителей табачной продукции", - отметил Султанов.

В январе 2024 года российский Минпромторг указывал на необходимость дальнейшего сближения ставок акцизов на сигареты в странах ЕАЭС с текущей максимальной разницы в 20%. "Естественно, нельзя все делать одномоментно, поскольку разница (в ставках акцизов - ИФ) слишком большая. В некоторых странах разница с Россией какое-то время назад доходила до двух и более раз", - отмечал в начале года директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпротомторга Владислав Заславский.