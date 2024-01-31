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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Минпромторг назвал минимальную разницу ставок табачных акцизов стран ЕАЭС в 2024 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС продолжат работу по сближению ставок акцизов на табачные изделия, в 2024 году разница не должна превышать 20%, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпротомторга Владислав Заславский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

На ней были представлены результаты V Всероссийского исследования рынка табачной продукции по определению доли ее незаконного оборота в России и исследования рынка никотинсодержащей продукции.

"В соответствии с соглашением между государствами-участниками ЕАЭС, предусмотрено сближение ставок таким образом, чтобы в 2024 году расхождение составляло 20%", - сказал Заславский.

По его словам, основная работа в этом плане с российской стороны лежит на российском Минфине.

"Знаю, что Минфин продолжает работу очень активно по еще большему сближению ставок на следующие годы, - сказал он. - Но, естественно, нельзя все делать одномоментно, поскольку разница (в ставках акцизов - ИФ) слишком большая. В некоторых странах разница с Россией какое-то время назад доходила до двух и более раз".

По его словам, работа будет продолжена.

"Светлое будущее, конечно, чтобы ставки были одинаковыми, тогда это предотвратит мысли недобросовестных участников о поставке на территорию России дешевых сигарет", - заявил Заславский и добавил , что такие поставки из ряда стран выгодны даже с учетом уплаченного местного акциза, поскольку он ниже, чем в России.

Как считают эксперты, стимул к нелегальному перетоку табачной продукции падает, когда разница в акцизах ниже 30%. В середине 2023 года этот показатель составлял 40%.

ЕАЭС Минпромторг Минфин Владислав Заславский
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