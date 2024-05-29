Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I квартале сократилась в 2,7 раза

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО в первом квартале 2024 года сократилась в 2,65 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 2,769 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка предприятия в первом квартале составила 43,416 млрд рублей, что на 11,7% ниже показателя прошлого года.

Показатель EBITDA в первом квартале сократился на 23% до 9,507 млрд рублей.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ – около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.