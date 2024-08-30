Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в II квартале сократилась в 3,4 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО во втором квартале 2024 года сократилась в 3,44 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 2,124 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 47,9 млрд рублей, что на 7,5% ниже показателя прошлого года.

Показатель EBITDA во втором квартале сократился на 24% до 9,633 млрд рублей.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ – около 41 тыс. единиц. Компания владеет 36 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.