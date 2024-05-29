В Германии в I квартале зарплаты выросли максимально с 2008 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года зарплаты жителей Германии увеличились на 6,4% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

С учетом инфляции, реальный рост зарплат составил 3,8%, что является рекордом с 2008 года.

В период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года зарплаты немцев снижались в реальном выражении из-за высокой инфляции.

Как стало известно в среду из предварительных данных, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,7%.