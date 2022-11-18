Германский профсоюз добился роста зарплат в металлургии на 8,5% за два года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Германский профсоюз IG Metall заключил соглашение с работодателями по поводу повышения зарплаты работникам металлургической и электроэнергетической отраслей на 8,5% в течение двух лет на фоне рекордной за несколько десятилетий инфляции в стране.

В сообщении крупнейшего в стране профсоюза, в который входят более 2,2 млн работников, говорится, что сотрудникам будет на постоянной основе увеличена заработная плата, а также предоставлена специальная помощь в связи с ростом инфляции. Соглашение было достигнуто после пяти раундов переговоров и предупреждений от работников по поводу забастовок.

В начале 2023 года работники получат так называемую "инфляционную компенсацию" в размере 1500 евро, а также повышение зарплаты на 5,2%, но начиная с июня. В начале 2024 года они получат еще 1500 евро, а начиная с мая - повышение зарплаты еще на 3,3%.

В сообщении IG Metall отмечается, что существенная задержка работодателями предложений для решения проблемы привела к тому, что около 900 тысяч работников металлургической отрасли Германии 18 ноября вышли на забастовку.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре выросли на 11,6% в годовом выражении, по окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В помесячном выражении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.