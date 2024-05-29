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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Lenovo разместит конвертируемые бонды на $2 млрд в пользу саудовского суверенного фонда

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель персональных компьютеров Lenovo Group Ltd. сообщил, что планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму $2 млрд в пользу суверенного фонда Саудовской Аравии.

Бонды, не предусматривающие купонных платежей, будут проданы дочерней компании саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF) - Alat. Цена конвертации составит 10,42 гонконгского доллара за акцию, что на 12% ниже стоимости акций Lenovo на закрытие рынка в Гонконге во вторник (11,82 доллара).

В среду бумаги компании подешевели на 1,7% - до 11,62 доллара.

В рамках соглашения с саудовским госинвестфондом Lenovo откроет региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде, которая будет включать центр исследований и разработок (R&D). Кроме того, компания построит предприятие по выпуску ПК и серверов в стране.

Alat планирует инвестировать $100 млрд до 2030 года в отраслевых лидеров, готовых организовывать операции внутри Саудовской Аравии и создавать рабочие места. Компания заинтересована в инвестициях в сегменты дата-центров, искусственного интеллекта и производства полупроводниковых компонентов.

Lenovo Гонконг Эр-Рияд Alat Саудовская Аравия Китай
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