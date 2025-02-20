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Lenovo в III финквартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое относительно того же периода предыдущего года.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в октябре-декабре 2024 года выросла до $692,7 млн с $337 млн годом ранее. Показатель включает налоговый зачет (tax credit) в размере $282 млн.

Доналоговая прибыль повысилась на 10% и составила $517 млн.

Выручка выросла на 20% и достигла $18,8 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $381,7 млн, по данным FactSet. Выручка также превзошла ожидания.

Бизнес Lenovo по выпуску устройств, который включает в себя компьютеры и смартфоны и является главным источником дохода компании, в минувшем квартале нарастил выручку на 12% - до $13,8 млрд.

Выручка в сегменте инфраструктурных решений подскочила на 59% - до максимальных в истории $3,9 млрд.

Сервисный сегмент зафиксировал двухзначные темпы роста (12%) по итогам пятнадцатого квартала подряд, в результате чего его выручка поднялась до рекордных $2,3 млрд, говорится в сообщении.

Котировки акций Lenovo снижаются на 4% на торгах в Гонконге в четверг.

Lenovo Китай
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