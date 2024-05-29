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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

ЦБ отметил рост перевалки зерна в каспийских и азово-черноморских портах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Перевалка зерна в портах Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов в апреле 2024 года показала положительную динамику на фоне возросшего спроса и модернизации инфраструктуры, говорится в докладе Банка России по региональной экономике.

В частности, зерновой терминал в Новороссийске установил рекорд, обработав в апреле более 1 млн тонн зерна, что, в том числе, обусловлено системным обновлением порта, отмечается в документе.

При этом уменьшилась отгрузка угля и кокса в результате снижения спроса и цен на мировых рынках, а также нефтепродуктов - из-за ранее действовавшего запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. На фоне сокращения перевалки угля снижение грузооборота наблюдается и на Северо-Кавказской железной дороге (филиал РЖД), говорится в докладе ЦБ.

В целом Банк России отмечает снижение грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024 года, тогда как в Каспийском бассейне наблюдается рост.

Как сообщала Ассоциация морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-апреле 2024 года снизился на 6,9%, до 93,8 млн тонн. В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 3 млн тонн грузов (рост на 40,7%).

РЖД Банк России Каспийское море Черное море
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