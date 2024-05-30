Турция к концу зимы резко нарастила расход газа из ПХГ, экономя на импорте

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Турция завершила отопительный сезон, для которого была характерна довольно мягкая погода, с заполненными подземными хранилищами газа.

Поэтому в марте она смогла резко увеличить расход из ПХГ и не тратить средства на новый импорт. В марте из подземных хранилищ было поднято 1,187 млрд куб. м газа, при том, что за предыдущие пять месяцев "зимних" месяцев было израсходовано менее 200 млн кубометров.

Республика в марте 2024 года суммарно закупила 4,318 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в виде СПГ), что на 5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Импорт снижается второй месяц подряд.

В марте к доминирующему импортеру - госкомпании Botas - присоединились Akfel Gaz, Bosphorus Gaz и Socar Enerji (вместе импортировали чуть более 10 млн кубометров).

Рынок

В марте температура воздуха в стране была выше климатической нормы, что позволяло потребителям тратить меньше ресурсов на отопление. Апрель 2024 года также выдался довольно теплым.

Потребление электроэнергии выросло на 7% по отношению к марту 2023 года. В составе энергетического микса произошел рост на 28% выработки гидроэлектростанций, рост угольной генерации (+7%), 30-процентное падение выработки ветроэлектростанций и снижение на 11% загрузки газовых ТЭЦ.

Однако общее потребление газа в Турции выросло на 5%, до 5,96 млрд куб. м. Потребление в энергетике снизилось на 7%, до 996,44 млн куб. м, но использование газа в секторе ЖКХ увеличилось на 7% - до 2,946 млрд куб. м.

Снижение мировых цен на газ положительно сказалось на его использовании в промышленности страны. В марте 2024 года европейский ценовой эталон TTF сложился в среднем на уровне $299 за тысячу кубометров. Потребление газа в промышленности Турции выросло на 14% - до 1,17 млрд куб. м.

Поставки

Импорт трубопроводного газа остался почти на уровне марта 2023 - 3,075 млрд куб. м (против 3,070 млрд куб. м годом ранее).

Из России - от "Газпрома" - Турция получила 1,807 млрд куб. м трубопроводного газа, что на 47% больше, чем годом ранее. Также в страну пришел один танкер с российским СПГ. Суммарные поставки российского топлива - 1,906 млрд куб. м.

Из США было принято около 4 партий СПГ, из Алжира - 6, две из Тринидада и Тобаго, а также одна из Египта. Суммарно закупки СПГ составили 1,242 млрд куб. м, что на 17% меньше, чем годом ранее.

Азербайджан поставил 1,021 млрд куб. м (+11%), что является максимальным показателем за последние три года (36 месяцев) - с марта 2021 года.

Импорт иранского газа снова испытывает трудности - мартовские поставки держатся на таком же скромном (треть от обычного) уровне, что и в феврале.

В 2023 году, в год столетия образования Турецкой Республики, в стране было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". В отчетном месяце добыча газа на нем обновила максимум. В марте 2024 года в Турции добывалось уже 5,1 млн куб. м газа в сутки - это в пять раз больше, чем годом ранее.