Турция наращивает импорт и потребление газа, пользуясь выгодными ценами на рынке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Турции растет, чутко реагируя на более выгодные мировые цены. Экономика страны показала высокий уровень импорта и потребления газа в декабре. Оперативные индикаторы за январь 2024 года обещают близкий к максимальному, если не рекордный объем импорта этого энергоносителя.

Турция в декабре 2023 года суммарно закупила 6,063 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в виде СПГ), что на 8% больше, чем за последний месяц 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Импорт растет третий месяц подряд после полутора лет непрерывного снижения до того.

Активные закупки стали причиной того, что в декабре республика несколько увеличила запасы газа в подземных хранилищах, тогда как по итогам ноября показала нетто-отбор из ПХГ.

Частные импортеры - Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji и Socar Enerji - вместе закупили 510 млн куб. м.

Рынок

В декабре в стране температура воздуха была выше климатической нормы, что позволяло потребителям тратить меньше ресурсов на отопление. Январь 2024 года также выдался довольно теплый.

Потребление электроэнергии выросло на 4% по отношению к декабрю 2022 года. В составе энергетического микса произошел рост в два раза выработки гидроэлектростанций, 17-процентный рост выработки ветроэлектростанций при снижении на треть загрузки газовых ТЭЦ и 10-процентном снижении угольной генерации.

Общее потребление газа в Турции выросло на 1%, до 5,267 млрд куб. м. Потребление в энергетике упало на 28% - до 944 млн куб. м, использование газа в секторе ЖКХ выросло на 10% - до 2,274 млрд куб. м.

Снижение цен на газ положительно сказалось на его использовании в промышленности страны. В декабре 2023 года европейский ценовой эталон TTF сложился в среднем на уровне $395 за тысячу кубометров после $479 в ноябре и $1258 в ноябре 2022 года. Потребление газа в промышленности Турции в декабре 2023 года выросло на 14% - до 1,207 млрд куб. м. Прирост показали направления производства строительных материалов, металлургия, производство удобрений.

Поставки

Импорт трубопроводного газа в декабре вырос на 10% - до 3,768 млрд куб. м (после 3,433 млрд куб. м годом ранее).

Из РФ - от "Газпрома"- Турция получила в декабре 2,024 млрд куб. м трубопроводного газа, что почти равно прошлогоднему показателю. Также в страну пришел один танкер с российским СПГ.

Кроме того, был принят один перегруженный танкер из Франции (на терминалах которой может осуществляться перевалка, в том числе российского СПГ). Пришло два реэкспотированных груза из Бразилии.

Из США было принято около 12 партий СПГ.

Азербайджан поставил 962 млн куб. м (+23%), что является максимальным показателем за последние 33 месяца - с марта 2021 года.

Импорт иранского газа постепенно приходит в норму - 781 млн куб. м, что почти равно прошлогоднему уровню.

Суммарно закупки СПГ в декабре 2023 составили 2,294 млрд куб. м, что соответствует прошлогоднему уровню (снижение на 3%).