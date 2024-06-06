Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тысяч и составило 229 тысяч, сообщило Министерство труда США.

Неделей ранее показатель составлял 221 тысячу, а не 219 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 220 тысяч с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, опустилось до 222,25 тысячи по сравнению с 223 тысячами неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 мая, увеличилось на 2 тыс. и составило максимальные за семь недель 1,792 млн.