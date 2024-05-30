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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Международные резервы РФ с 17 по 24 мая увеличились на $2,2 млрд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 24 мая составили $605,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 мая международные резервы равнялись $603,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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