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Международные резервы России с 24 по 31 мая сократились на $6,9 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 31 мая составили $599 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 24 мая международные резервы составляли $605,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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