Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Силуанов допустил, что увеличение рентной нагрузки не ограничится удобрениями и желрудой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ продолжает изучать рентные секторы экономики, видит потенциал для повышения налоговой нагрузки не только на производство минеральных удобрений и добычу железной руды.

"Мы сейчас продолжаем анализ рентных секторов в экономике исходя из внешней конъюнктуры и видим, что здесь есть еще над чем поработать", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ, где, в частности, рассматриваются предложения по совершенствованию налоговой системы.

Минфин уже предложил в рамках внесенных в правительство поправок повысить НДПИ для производства минеральных удобрений и добычи железной руды, одновременно с этим отменить "курсовую" экспортную пошлину, введенную правительством с 1 октября 2023 года. Для отрасли "добыча железа" предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, для отрасли производства калийных удобрений – в 2,3 раза, фосфорных удобрений – в 2 раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1200 руб./1 тыс. куб. м.

В итоге уровень изъятия рентных доходов при добыче железной руды увеличится с 4,8% до 5,5%. Рентный коэффициент (Крента) в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд увеличится с 7 до 14, для калийных солей он составит 8,1.

Минфин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы нефти в США снизились на 4,16 млн баррелей за неделю

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Компанию-оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин из Минцифры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });