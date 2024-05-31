Аналитики уверены, что повышение налога на прибыль ударит по котировкам банков и энергокомпаний
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акции банков и энергетических компаний могут испытать наибольшее давление от предстоящего повышения налога на прибыль до 25%, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".
"Под ударом" могут оказаться бумаги ВТБ, отмечают эксперты, банку придется заплатить налоги в размере 24% от его капитализации. Также более 10% у "Сургутнефтегаза", "Мечела", "Газпрома" и "Интер РАО".
Меньше всего давления испытают бумаги технологических компаний, таких как "Яндекс" и Ozon (менее 2% от капитализации).
"В таких отраслях, как банки, энергетика, электроэнергетика, мультипликаторы в среднем ниже, чем на рынке в целом. Поэтому давление на прибыль от повышения налоговой нагрузки у них более значимое. А вот в IT-секторе влияние сильно меньше из-за доминирования компаний роста, которые торгуются больше на ожиданиях высокой прибыли в будущем, чем на прибыли ближайшего года. К тому же у некоторых IT-игроков, таких как Ozon, уровень прибыли и вовсе пока около нуля", - говорится в комментарии брокера.
Повышение налоговой нагрузки: влияние на капитализацию*:
|Эмитент
|Налог по текущей ставке 20% (млн руб.)
|Налог по новой ставке 25% (млн руб.)
|Капитализация (млн руб.)
|Новый налог в % от капитализации
|Форвардный P/E на 2025г
|ВТБ
|108503
|135628,4
|564112
|24%
|1,39
|Сургутнефтегаз
|205146
|256432,4
|1637789
|15,7%
|2,13
|Мечел
|11435
|14293,5
|111641
|12,8%
|2,6
|Газпром
|293621
|367026,1
|3047541
|12%
|2,77
|Интер РАО
|28696
|35869,7
|315048
|11,4
|2,93
* - расчеты "Тинькофф Инвестиций"
Аналитики обращают внимание на то, что чем выше форвардные мультипликаторы P/E публичных компаний, тем ниже рост фискальной нагрузки для них.