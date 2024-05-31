Аналитики уверены, что повышение налога на прибыль ударит по котировкам банков и энергокомпаний

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акции банков и энергетических компаний могут испытать наибольшее давление от предстоящего повышения налога на прибыль до 25%, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Под ударом" могут оказаться бумаги ВТБ, отмечают эксперты, банку придется заплатить налоги в размере 24% от его капитализации. Также более 10% у "Сургутнефтегаза", "Мечела", "Газпрома" и "Интер РАО".

Меньше всего давления испытают бумаги технологических компаний, таких как "Яндекс" и Ozon (менее 2% от капитализации).

"В таких отраслях, как банки, энергетика, электроэнергетика, мультипликаторы в среднем ниже, чем на рынке в целом. Поэтому давление на прибыль от повышения налоговой нагрузки у них более значимое. А вот в IT-секторе влияние сильно меньше из-за доминирования компаний роста, которые торгуются больше на ожиданиях высокой прибыли в будущем, чем на прибыли ближайшего года. К тому же у некоторых IT-игроков, таких как Ozon, уровень прибыли и вовсе пока около нуля", - говорится в комментарии брокера.

Повышение налоговой нагрузки: влияние на капитализацию*: