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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Аналитики уверены, что повышение налога на прибыль ударит по котировкам банков и энергокомпаний

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акции банков и энергетических компаний могут испытать наибольшее давление от предстоящего повышения налога на прибыль до 25%, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Под ударом" могут оказаться бумаги ВТБ, отмечают эксперты, банку придется заплатить налоги в размере 24% от его капитализации. Также более 10% у "Сургутнефтегаза", "Мечела", "Газпрома" и "Интер РАО".

Меньше всего давления испытают бумаги технологических компаний, таких как "Яндекс" и Ozon (менее 2% от капитализации).

"В таких отраслях, как банки, энергетика, электроэнергетика, мультипликаторы в среднем ниже, чем на рынке в целом. Поэтому давление на прибыль от повышения налоговой нагрузки у них более значимое. А вот в IT-секторе влияние сильно меньше из-за доминирования компаний роста, которые торгуются больше на ожиданиях высокой прибыли в будущем, чем на прибыли ближайшего года. К тому же у некоторых IT-игроков, таких как Ozon, уровень прибыли и вовсе пока около нуля", - говорится в комментарии брокера.

Повышение налоговой нагрузки: влияние на капитализацию*:

Эмитент Налог по текущей ставке 20% (млн руб.) Налог по новой ставке 25% (млн руб.) Капитализация (млн руб.) Новый налог в % от капитализации Форвардный P/E на 2025г
ВТБ 108503 135628,4 564112 24% 1,39
Сургутнефтегаз 205146 256432,4 1637789 15,7% 2,13
Мечел 11435 14293,5 111641 12,8% 2,6
Газпром 293621 367026,1 3047541 12% 2,77
Интер РАО 28696 35869,7 315048 11,4 2,93

* - расчеты "Тинькофф Инвестиций"

Аналитики обращают внимание на то, что чем выше форвардные мультипликаторы P/E публичных компаний, тем ниже рост фискальной нагрузки для них.

Хроника 29 февраля – 31 мая 2024 годаНалоговая реформа
ВТБ Ozon Газпром Сургутнефтегаз Яндекс Тинькофф Инвестиции Мечел
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