"Роснефть" в I кв. добыла 47,1 млн т нефти и 23,7 млрд куб. м газа

Переработка составила 19,9 млн т

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "Роснефтью" в первом квартале составила 66,6 млн т нефтяного эквивалента (5,435 млн баррелей н.э.в сутки), в том числе добыча жидких углеводородов - 47,1 млн т (3,848 млн барр./сут), сообщила компания.

Годом ранее эти показатели были на уровне 5,6 млн б/с и 4 млн баррелей нефти в сутки соответственно.

Добыча газа в январе-марте зафиксирована в объеме 23,7 млрд куб. метров (1,587 млн б.н.э./с).

Проходка в эксплуатационном бурении составила 2,8 млн м, в эксплуатацию введено 697 новых скважин, 72% из них - горизонтальные.

В рамках проекта "Восток Ойл" в отчетном периоде выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2D и 0,4тыс. кв. км работ 3D, закончено бурением 3 скважины, проводятся испытания 2 скважин и подготовка к испытанию еще 3 скважин. Также продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: проходка в эксплуатационном бурении в первом квартале составила порядка 16 тыс. м, закончено бурением 3 эксплуатационных скважины.

По магистральному нефтепроводу Ванкор - Пайяха - Бухта Север на конец квартала произведен монтаж более 61 тыс. свай, сварено более 250 км трубы, выполняется сооружение подводного перехода нефтепровода - смонтирован и испытан участок в русловой части реки "Енисей".

Объем переработки нефти в РФ составил 19,9 млн тонн (годом ранее 22,6 млн тонн). "Определенное снижение объема переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтных работ на НПЗ, связанных с форс-мажорными обстоятельствами", - уточнила НК. Глубина переработки нефти выросла до 77%, выход светлых нефтепродуктов - до 59,1%.

В отчетном периоде произведено более 600 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя, 70 т катализаторов риформинга бензинов и около 90 т катализаторов и адсорбентов для установок производства водорода, проведена регенерация более 350 т закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

Компания реализовала на внутреннем рынке 10,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 3,1 млн т бензина и 4,3 млн т дизельного топлива. В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) "Роснефть" продала 2,2 млн т бензина и дизельного топлива, что более чем в 2 раза выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила 35%.