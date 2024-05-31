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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

Трамп признан виновным в фальсификации документов, США тайно разрешили Киеву удары по РФ, пожар на Нефтебазе на Кубани после атаки дронов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Бывший президент США заявил, что "настоящий вердикт" ему вынесут американцы на президентских выборах в ноябре.

- Соединенные Штаты тайно разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России - но только в районе Харькова, пишет Politico. "Это нужно, чтобы противостоять тем силам РФ, которые обстреливают украинских военных или же готовятся это сделать", - сообщил изданию неназванный чиновник Белого дома.

- Три цистерны загорелись на нефтебазе в Краснодарском крае после массированной атаки беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы района Федора Бабенкова, пожар ликвидирован, пострадали два работника.

- Елисейский дворец подтвердил, что не приглашал Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии. Отказ мотивирован конфликтом на Украине.

- Чистая прибыль "Роснефти" в I кв. по МСФО составила 399 млрд рублей. Компания в I кв. добыла 47,1 млн тонн нефти и 23,7 млрд куб. м газа, переработка составила 19,9 млн тонн.

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