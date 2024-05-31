Нефть Brent подешевела до $81,75 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени составляет $81,75 за баррель, что на 11 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты упали в цене на $1,74 (2,1%), до $81,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,23 (0,3%), до $77,68 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,32 (1,7%), до $77,91 за баррель.

Давление на котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США.

"Американская экономика остается устойчивой, а инфляция продолжает вызывать опасения. В таких условиях у Федрезерва есть возможность долго удерживать ставки высокими, а это плохо для прогнозов спроса на нефть и оказывает давление на цены", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей.

Между тем запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.