Brent подорожала до $82,07 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти в пятницу днем развернулись вверх.

К 14:11 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,23%), до $82,07 за баррель. Июльские фьючерсы, торги которыми завершатся после закрытия рынка в пятницу, дешевеют на $0,35 (0,43%), до $81,51 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,06 (0,08%), до $77,97 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7% на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Рынок готовится к встрече ОПЕК+, которая состоится на грядущих выходных и на которой, как ожидается, страны объявят о продлении действующих ограничений на поставки топлива на мировой рынок.

"В ближайшей перспективе важнейшим фактором для цен на нефть станет встреча ОПЕК+, - написал рыночный стратег IG Asia Йип Джун Ронг. - Любое увеличение сокращений добычи маловероятно и может быть воспринято как большой сюрприз".

Также трейдеры ждут новых данных об инфляции в США, которые могут повлиять на мнение руководства Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.