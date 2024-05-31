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Глава ФРБ Нью-Йорка допустил замедление инфляции в США во II полугодии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замедление инфляции в Соединенных Штатах, взявшее паузу в последние месяцы, возобновится во втором полугодии, сказал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"В целом я рассматриваю недавние показатели инфляции скорее как реакцию на неожиданно низкие значения в конце прошлого года, а не как нарушение общего нисходящего тренда", - отметил Уильямс, постоянный голосующий член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), выступая в Нью-Йорке в четверг.

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Индекс PCE, ключевой для Федрезерва показатель инфляции, опустится до 2,5% к концу года и приблизится к 2% в следующем году, прогнозирует Уильямс. В марте показатель составил 2,7%, апрельское значение будет обнародовано в пятницу.

Уильямс назвал текущий уровень процентных ставок оправданным для того, чтобы добиться целей ФРС по инфляции, и отметил, что "не чувствует срочной необходимости" в снижении ставок.

Тем временем глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что высокие ставки, возможно, не оказывают достаточно ограничительного воздействия на американскую экономику.

"Возможно, курс денежно-кредитной политики не настолько ограничительный, как мы считали, - сказала она, выступая на мероприятии в Техасе. - Важно не исключать никаких вариантов и сохранять гибкость".

США ФРС
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