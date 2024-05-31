Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,4%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $82 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8-1,4%. В лидерах снижения - акции Polymetal и лишившиеся дивидендов за 2023 год акции "АЛРОСА".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3256,19 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1134,63 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.

Доллар вырос до 90,32 рубля (+0,47 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-4,6%), "АЛРОСА" (-2,9%, дивиденды - 2,02 рубля на бумагу), "РусГидро" (-2,5%), "НЛМК" (-2,3%), "Северстали" (-2,2%), АФК "Система" (-2,2%), "МТС" (-1,9%), "ММК" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "ТКС Холдинг" (-1,1%), ВТБ (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -0,1% "префы"), ОК "Русал" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Акционеры ММК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб.на акцию, сообщила компания.

Подорожали акции "Татнефти" (+0,5%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на рынке акций РФ продолжают ухудшаться, рубль перешел к ослаблению после завершения налогового периода.

Цены на нефть остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на более значительное, чем ожидалось, недельное снижение запасов нефти. Рынок нефти держит в напряжении предстоящая встреча ОПЕК+ 2 июня, а в новостном поле появляются сообщения, что члены альянса обсуждают возможность продления добровольного сокращения добычи на текущие 2,2 млн б/с до конца года.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по индексу МосБиржи ухудшается, накануне индикатор закрылся на поддержке 3280 пунктов - верхней границе "боковика" с начала августа прошлого года по конец марта текущего. Ранее эта отметка не пускала рынок выше, а сейчас выступает в качестве поддержки и ее пробитие выступает негативным сигналом, ожидать возобновления среднесрочного роста рынка акций пока не стоит, считает эксперт.

Для российских акций локальная слабость нефти во многом компенсируется снижением курса рубля - доллар логично поднялся выше 90 руб. после окончания налогового периода. Технической целью роста пары доллар-рубль является район 92,5 руб.

Тем не менее, в пятницу нельзя исключать повторения попытки отскока акций вверх - многие спекулянты будут закрывать "короткие" позиции, переносить которые через выходные по текущим ставкам совсем не комфортно. К тому же на следующей неделе начнется ПМЭФ-2024, от которого стоит ждать позитивных новостей как по экономике в целом, так и по отдельным эмитентам, считает Антонов.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы продолжают проявлять осторожность в ожидании ключевых данных по инфляции в США и Европе, которые зададут тон для мировых процентных ставок на ближайшее время. В пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Политики ФРС ожидают снижения инфляции в этом году, несмотря на сильный рынок труда.

Российский рынок акций продолжает снижаться, до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке остается неделя. Для перелома ситуации на рынке ОФЗ и обуздания инфляции Банку России, вероятно, придется повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17,5-18% на ближайших двух заседаниях, считает эксперт.

В мире

В США в четверг индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономика США в I квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Дефицит американской внешней торговли товарами в апреле увеличился на 7,7%, до максимальных с мая 2022 года $99,4 млрд, заявило министерство торговли страны. Опрошенные Econoday экономисты ожидали отрицательного сальдо на уровне $92,5 млрд.

Импорт товаров вырос на 3,1% и составил $269,3 млрд, экспорт повысился на 0,5% - до $169,9 млрд.

Тем временем корпоративные прибыли в США в первом квартале неожиданно упали на 1,7% в квартальном отношении, до $2,755 трлн, по данным Бюро экономического анализа страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал рост на 3,9%, как и кварталом ранее.

ФРС удерживает процентные ставки на уровне, необходимом для замедления инфляции, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, темпы роста потребительских цен в стране вернутся к снижению во втором полугодии, а их динамика в первые четыре месяца года не говорит о начале восходящего тренда.

Уильямс прогнозирует, что к концу года индекс PCE - предпочтительный для американского ЦБ индикатор инфляции - снизится до 2,5% с мартовских 2,7%, а в следующем году приблизится к 2%. Апрельское значение индекса PCE будет обнародовано в пятницу в 15:30 МСК.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,02-0,3%).

Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с мартовскими 1,1% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 1,9%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 26-го месяца подряд.

Объем промпроизводства в Японии в апреле сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца (ожидался рост на 0,9%) и понизился на 1% в годовом выражении.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности в промышленном секторе от спада, впервые с февраля. Аналитики в среднем ожидали роста до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 1,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, на 0,1%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после отката накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $81,75 за баррель (-0,1% и -2,1% накануне), июльская цена WTI - $77,73 за баррель (-0,2% и -1,7% в четверг).

Давление на котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США.

Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей.