Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за I квартал составила 31,7 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за первый квартал составила 31,73 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период зафиксирована на уровне 280 млрд рублей, затраты и расходы – 240,76 млрд рублей. Капзатраты составили 13,7 млрд рублей.

Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года не приводятся. В 2023 году компания раскрыла отчет за первое полугодие: чистая прибыль – 76,7 млрд рублей при выручке в 413,5 млрд рублей.

По РСБУ чистая прибыль компании в первом квартале снизилась на 3,3% до 24,37 млрд руб. Выручка, напротив, выросла в 1,6 раза, составив 211,52 млрд рублей, себестоимость выросла в 1,8 раза до 167,33 млрд рублей.