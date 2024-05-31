Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за I квартал составила 31,7 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за первый квартал составила 31,73 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период зафиксирована на уровне 280 млрд рублей, затраты и расходы – 240,76 млрд рублей. Капзатраты составили 13,7 млрд рублей.

Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года не приводятся. В 2023 году компания раскрыла отчет за первое полугодие: чистая прибыль – 76,7 млрд рублей при выручке в 413,5 млрд рублей.

По РСБУ чистая прибыль компании в первом квартале снизилась на 3,3% до 24,37 млрд руб. Выручка, напротив, выросла в 1,6 раза, составив 211,52 млрд рублей, себестоимость выросла в 1,8 раза до 167,33 млрд рублей.

Башнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Губернатор Приморья допускает смену владельцев убыточного ГМК "Дальполиметалл"

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по флагманскому вкладу до 18%

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по флагманскому вкладу до 18%

Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Salesforce показали худшую динамику за 20 лет

Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Salesforce показали худшую динамику за 20 лет

Чистая прибыль "Роснефти" в I кв. по МСФО составила 399 млрд руб.

Запасы нефти в США снизились на 4,16 млн баррелей за неделю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });