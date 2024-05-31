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Ритейлер Costco увеличил квартальную чистую прибыль на 29%, лучше прогноза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 29%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 12 мая, составила $1,68 млрд, или $3,78 на акцию, по сравнению с $1,3 млрд, или $2,93 на акцию, годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Costco на уровне $3,7 на акцию.

Квартальная выручка компании повысилась на 9%, до $58,52 млрд, при консенсус-прогнозе аналитиков в $58,02 млрд.

Сопоставимые продажи Costco в минувшем квартале увеличились на 6,6% (прогноз рынка - рост на 6%), показатель без учета продаж бензина, а также валютных колебаний, увеличился на 6,5%.

Сопоставимые продажи в США повысились на 6,2% (прогноз рынка - рост на 5,6%), в Канаде - на 7,7%, на остальных рынках - также на 7,7%.

Интернет-продажи Costco в минувшем квартале подскочили на 20,7%.

В настоящее время в сеть Costco входит 878 магазинов-складов по всему миру, в том числе 605 в США и Пуэрто-Рико.

С начала 2024 года капитализация Costcoвы росла на 23,5%.

Costco Пуэрто-Рико США Канада
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