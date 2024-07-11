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Сеть магазинов-складов Costco повысит членские взносы впервые за 7 лет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, повышает членские взносы впервые с 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 1 сентября ежегодный сбор с 1 сентября будет составлять $65 по сравнению с $60 в настоящее время для участников Gold Star в США и Канаде. Будут повышены взносы и для других членских программ.

Изменения затронут около 52 млн клиентов.

В сети Costco 882 магазина-склада по всему миру, в том числе 609 в США и Пуэрто-Рико, 108 в Канаде. Компания также является оператором сайтов электронной торговли в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

С начала 2024 года капитализация Costco выросла на 34% (до $392 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 24%.

США Costco
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