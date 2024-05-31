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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Хакасия отметила падение отгрузки угля в I квартале

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хакасия рассчитывает, что РЖД во II квартале 2024 года выполнят договоренности по вывозу угля в восточном направлении, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"В I квартале этого года полностью соглашение (c РЖД - ИФ) не выполнено, хотя мы вывезли больше, чем за аналогичный период 2023 года. Мы провели работу с РЖД по итогам I квартала и заручились поддержкой правительства России. То есть во II квартале РЖД должны догнать и выйти на объемы по (подписанному в 2023 году - ИФ) соглашению", - сказал Коновалов.

Он уточнил, что в I квартале отставание от намеченного плана по вывозу угля на железной дороге составило 17%.

РЖД заключили пакет соглашений с правительствами Кемеровской и Иркутской областей, республик Якутия, Бурятия, Хакасия и Тува об объемах вывоза угля на экспорт в восточном направлении в 2024 году. Так, РЖД должны обеспечить транспортировку из Кузбасса 54,1 млн тонн угля, из Якутии - 26,3 млн тонн, из Бурятии - 8,5 млн тонн, из Хакасии - 6,5 млн тонн, из Иркутской области - 3,3 млн тонн, из Тувы - 0,65 млн тонн.

Валентин Коновалов РЖД Хакасия
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