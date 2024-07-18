Хабаровские власти опасаются недопоставок угля на Совгаванскую ТЭЦ

Весной сменился поставщик, чиновники опасаются нехватки угля из-за проблем с его доставкой по железной дороге

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил своим заместителям разобраться с поставками угля на Советско-Гаванскую ТЭЦ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона.

Совгаванская ТЭЦ была введена в 2020 году, при постройке она была ориентирована на поставки топлива с единственного добывающего месторождения в регионе - Ургальского (оператор - АО "Ургалуголь", входит в группу компаний АО "СУЭК"). Традиционно "Ургалуголь" поставлял топливо на станцию, однако после первого квартала 2024 года через госзакупки был выбран новый поставщик из другого региона. В связи со сменой поставщика власти видят риски обеспечения ТЭЦ углем из-за проблем логистического характера - загруженности железной дороги в сторону Дальнего Востока.

На сайте госзакупок сказано, что со второго квартала 2024 года до второго квартала 2025 года включительно уголь на Совгаванскую ТЭЦ будет поставлять кузбасская "Шахта Сибирская (входит в ГК "Алиот"). При начальной цене контракта 2,064 млрд рублей компания предложила поставить уголь за 1,907 млрд рублей, тогда как "Ургалуголь" завил о готовности выполнить работы по стартовой цене.

"Уголь, который добывает в нашем крае компания СУЭК, должен быть дешевле, потому что не учитывается логистика - это наше хабаровское топливо. Однако в сложившихся условиях берется кузбасский уголь, который будут везти через всю страну и тем самым загружать железную дорогу, значит комплексно мы эту задачу не решили. Для выполнения основной задачи, определенной президентом России, - обеспечение энергетической безопасности региона - нам нужны дешевые местные марки угля", - сказал Демешин.

"Данный случай мы подробно разберем с представителями компании СУЭК и выработаем механизм, чтобы этого впредь не повторилось", - пообещала зампредседателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.

Демешин также поручил в целях снижения тарифов на тепло проработать поэтапный план по заведению в тепловой контур Советско-Гаванской ТЭЦ всей городской агломерации. Для разгрузки железной дороги - решить вопрос с ценообразованием на уголь и прочую продукцию, производимую или добываемую в Хабаровском крае, которая "почему-то оказывается дороже привозной из других, даже центральных, регионов России".

Советско-Гаванская ТЭЦ - одна из четырех тепловых электростанций, строительство которых было одобрено правительством в 2012 году. Установленная электрическая мощность - 120 МВт, установленная тепловая мощность - 200 Гкал/час. Оператор ТЭЦ - АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в группу "РусГидро").

АО "Ургалуголь" ведет добычу угля открытым и подземным способами в Хабаровском крае на Ургальском каменноугольном (Верхнебуреинский район) и Мареканском буроугольном (Охотский район) месторождениях. Утвержденные балансовые запасы угля составляют более 2 млрд тонн. "Ургалуголь" является единственным предприятием в регионе, которое специализируется на добыче угля и его переработке на собственных обогатительных мощностях.