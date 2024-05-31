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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 2,6%, сильнее прогноза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В еврозоне в мае 2024 года потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении, по предварительным данным Eurostat.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение инфляции до 2,5%.

Повышение стоимости услуг в мае ускорилось до 4,1% с 3,7% в апреле. Тем временем подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, промышленной продукции - до 0,8% с 0,9%. Цены на энергоносители выросли на 0,3% после снижения на 0,6% в апреле.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае ускорился до 2,9%. В апреле показатель увеличился на 2,7%, минимальными темпами с февраля 2022 года. Эксперты ожидали ускорения базовой инфляции до 2,8%.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 0,2% в помесячном выражении после подъема на 0,6% в апреле.

Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии (4,9% в годовом выражении), самая низкая - в Латвии (0,2%). В Германии потребительские цены выросли на 2,8%, во Франции - на 2,7%, в Италии - на 0,8%, в Испании - на 3,8%.

Окончательные данные о майской инфляции будут обнародованы 18 июня.

Eurostat еврозона
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