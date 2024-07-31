Инфляция в еврозоне в июле неожиданно ускорилась до 2,6%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В еврозоне в июле потребительские цены увеличились на 2,6% в годовом выражении, по предварительным данным статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение темпов до 2,4%.

Стоимость услуг в июле повысилась на 4% (+4,1% в июне), промышленной продукции - на 0,8% (+0,7%), продуктов питания, алкоголя и табачной продукции - на 2,3% (+2,4%), энергоносителей - на 1,3% (+0,2%).

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле остался на уровне 2,9%. Эксперты ожидали замедления базовой инфляции до 2,8%.

Потребительские цены в еврозоне в уходящем месяце не изменились в помесячном выражении после подъема на 0,2% в июне.

Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии (5,5% в годовом выражении), самая низкая - в Финляндии (0,6%). В Германии и Франции потребительские цены выросли на 2,6%, в Италии - на 1,7%, в Испании - на 2,9%.

Окончательные данные об июльской инфляции будут обнародованы 20 августа.