Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,92%, на Аи-92 - на 0,4% за неделю

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,92% - до 53858 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,4%, до 47583 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.