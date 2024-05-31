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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,92%, на Аи-92 - на 0,4% за неделю

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,92% - до 53858 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,4%, до 47583 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

27.05.2024 28.05.2024 % к пр. д. 29.05.2024 % к пр. д. 30.05.2024 % к пр. д. 31.05.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 54356 53495 -1,58 53185 -0,58 53569 0,72 53858 0,54 -0,92
Регуляр-92 47775 47303 -0,99 47009 -0,62 47549 1,15 47583 0,07 -0,4
ДТ-летнее 62738 62340 -0,63 62550 0,34 62842 0,47 62365 -0,76 -0,59
Мазут топочный 34287 32231 -6 30673 -4,83 32274 5,22 32966 2,14 -3,85
Авиатопливо 79191 79103 -0,11 76990 -2,67 79399 3,13 79133 -0,34 -0,07
СУГ 9766 9733 -0,34 9360 -3,83 10423 11,36 10124 -2,87 3,67

Цены приведены по национальному индексу.

бензин СПбМТСБ
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