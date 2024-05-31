Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,92%, на Аи-92 - на 0,4% за неделю
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,92% - до 53858 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,4%, до 47583 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|27.05.2024
|28.05.2024
|% к пр. д.
|29.05.2024
|% к пр. д.
|30.05.2024
|% к пр. д.
|31.05.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|54356
|53495
|-1,58
|53185
|-0,58
|53569
|0,72
|53858
|0,54
|-0,92
|Регуляр-92
|47775
|47303
|-0,99
|47009
|-0,62
|47549
|1,15
|47583
|0,07
|-0,4
|ДТ-летнее
|62738
|62340
|-0,63
|62550
|0,34
|62842
|0,47
|62365
|-0,76
|-0,59
|Мазут топочный
|34287
|32231
|-6
|30673
|-4,83
|32274
|5,22
|32966
|2,14
|-3,85
|Авиатопливо
|79191
|79103
|-0,11
|76990
|-2,67
|79399
|3,13
|79133
|-0,34
|-0,07
|СУГ
|9766
|9733
|-0,34
|9360
|-3,83
|10423
|11,36
|10124
|-2,87
|3,67
Цены приведены по национальному индексу.