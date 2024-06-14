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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,01%, на Аи-92 - на 3,72% за неделю

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,01% - до 55194 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,72%, до 49125 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

10.06.2024 11.06.2024 % к пр. д. 13.06.2024 % к пр. д. 14.06.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 53068 53943 1,65 54642 1,3 55194 1,01 4,01
Регуляр-92 47364 48133 1,62 48985 1,77 49125 0,29 3,72
ДТ-летнее 61351 61681 0,54 62019 0,55 61497 -0,84 0,24
Мазут топочный 31045 30138 -2,92 29668 -1,56 29738 0,24 -4,21
Авиатопливо 77284 79231 2,52 79240 0,01 79139 -0,13 2,4
СУГ 14089 16933 20,19 20052 18,42 18758 -6,45 33,14

Цены приведены по национальному индексу.

СПбМТСБ Аи-92 Аи-95
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