Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,01%, на Аи-92 - на 3,72% за неделю

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,01% - до 55194 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,72%, до 49125 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

10.06.2024 11.06.2024 % к пр. д. 13.06.2024 % к пр. д. 14.06.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 53068 53943 1,65 54642 1,3 55194 1,01 4,01 Регуляр-92 47364 48133 1,62 48985 1,77 49125 0,29 3,72 ДТ-летнее 61351 61681 0,54 62019 0,55 61497 -0,84 0,24 Мазут топочный 31045 30138 -2,92 29668 -1,56 29738 0,24 -4,21 Авиатопливо 77284 79231 2,52 79240 0,01 79139 -0,13 2,4 СУГ 14089 16933 20,19 20052 18,42 18758 -6,45 33,14

Цены приведены по национальному индексу.