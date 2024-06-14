Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,01%, на Аи-92 - на 3,72% за неделю
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,01% - до 55194 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,72%, до 49125 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|10.06.2024
|11.06.2024
|% к пр. д.
|13.06.2024
|% к пр. д.
|14.06.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|53068
|53943
|1,65
|54642
|1,3
|55194
|1,01
|4,01
|Регуляр-92
|47364
|48133
|1,62
|48985
|1,77
|49125
|0,29
|3,72
|ДТ-летнее
|61351
|61681
|0,54
|62019
|0,55
|61497
|-0,84
|0,24
|Мазут топочный
|31045
|30138
|-2,92
|29668
|-1,56
|29738
|0,24
|-4,21
|Авиатопливо
|77284
|79231
|2,52
|79240
|0,01
|79139
|-0,13
|2,4
|СУГ
|14089
|16933
|20,19
|20052
|18,42
|18758
|-6,45
|33,14
Цены приведены по национальному индексу.