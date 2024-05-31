Нефть продолжила дешеветь, Brent торгуется у $82 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - - Цены на нефть эталонных марок начали слабо расти утром в пятницу, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:11 мск подорожали на $0,19 (0,23%), до $82,07 за баррель. Июльские фьючерсы, торги которыми завершатся после закрытия рынка в пятницу, дешевеют на $0,35 (0,43%), до $81,51 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,06 (0,08%), до $77,97 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,1%, WTI - на 1,7% на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Рынок готовится к встрече ОПЕК+, которая состоится на грядущих выходных и на которой, как ожидается, страны объявят о продлении действующих ограничений на поставки топлива на мировой рынок.

"В ближайшей перспективе важнейшим фактором для цен на нефть станет встреча ОПЕК+, - написал рыночный стратег IG Asia Йип Джун Ронг. - Любое увеличение сокращений добычи маловероятно и может быть воспринято как большой сюрприз".

Также трейдеры ждут новых данных об инфляции в США, которые могут повлиять на мнение руководства Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей. Между тем запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.