Индия в 2024 году рассчитывает на импорт пшеницы, гороха и нута из России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Индия в 2024 году планирует импортировать 3-5 млн тонн пшеницы и рассчитывает на поставки из России, сообщил председатель Индийской ассоциации производителей и импортеров зерновых и зернобобовых культур (IPGA) Бимал Котари на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

"Нельзя исключать возможность того, что в 2024 году придется импортировать от 3 до 5 млн тонн пшеницы. Россия может стать надежным поставщиком, а торговля может осуществляться с оплатой в рупиях", - сказал Котари.

По его словам, ежегодное потребление пшеницы в Индии составляет около 95-100 млн тонн. За последние годы ее запасы в государственных зернохранилищах упали. Несмотря на то что страна вывела жароустойчивые сорта пшеницы и наблюдается рост урожайности, ее все еще необходимо импортировать.

Помимо пшеницы, Индия планирует нарастить импорт нута и желтого гороха из России.

"По оценкам, объем производства желтого гороха в Индии должен составить порядка 750-800 тысяч тонн. (...) Предполагается, что с 7 декабря 2023 года (тогда в Индии ввели нулевую пошлину на импорт желтого гороха до 31 октября 2024 года - ИФ) по 31 октября будет импортировано 3-3,5 млн тонн. Основным поставщиком будет Россия", - уверен Котари.

С момента введения нулевой пошлины по 30 апреля этого года Индия импортировала из России 570 тысяч тонн желтого гороха. Котари считает необходимым подписание меморандума между Индией и Россией, который будет способствовать ежегодному импорту из России не менее 500 тысяч тонн желтого гороха.

Кроме того, председатель IPGA отметил, что нут, выращенный в России, может стать заменой нуту "дези", объем производства которого в прошлом году упал в Индии. "Ранее пошлина на импорт нута "дези" составляла 66%. Однако 3 мая 2024 года правительство разрешило его импорт с нулевой пошлиной, поскольку в предыдущем году объем производства упал. Россия может стать потенциальным поставщиком нута в текущем сезоне", - считает Котари.

Он также сообщил, что в 2024 году Индия импортирует более 4 млн тонн бобовых. Сейчас их производство в стране составляет около 25-26 млн тонн, в то время как текущий спрос оценивается примерно в 32-33 млн тонн.

22 мая посол Индии в России Винай Кумар заявил, что Индия пока не планирует открывать рынок для импорта российского зерна и занимается организацией экспорта собственной пшеницы.