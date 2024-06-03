РФ в январе-апреле в 2,2 раза увеличила экспорт зернобобовых культур

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала 1,2 млн тонн зернобобовых культур, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, отмечая, что эти данные - экспертная оценка.

Драйвером роста выступили отгрузки гороха. За этот период они увеличились почти в три раза и превысили 1,1 млн тонн. Лидерами среди покупателей отечественного гороха стали Индия, Китай и Турция.

"Помимо гороха, высоким экспортным потенциалом обладают и другие зернобобовые культуры, к примеру, нут и чечевица", - говорится в сообщении.

В 2023 году российский экспорт зернобобовых культур достиг рекордных показателей - 3,6 млн тонн, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом.