Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

РФ в январе-апреле в 2,2 раза увеличила экспорт зернобобовых культур

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала 1,2 млн тонн зернобобовых культур, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, отмечая, что эти данные - экспертная оценка.

Драйвером роста выступили отгрузки гороха. За этот период они увеличились почти в три раза и превысили 1,1 млн тонн. Лидерами среди покупателей отечественного гороха стали Индия, Китай и Турция.

"Помимо гороха, высоким экспортным потенциалом обладают и другие зернобобовые культуры, к примеру, нут и чечевица", - говорится в сообщении.

В 2023 году российский экспорт зернобобовых культур достиг рекордных показателей - 3,6 млн тонн, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Агроэкспорт Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в ЕС из-за аварии в Норвегии превысила $420/тыс. куб. м

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

IATA повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли в 2024 году на 19%

IATA повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли в 2024 году на 19%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });