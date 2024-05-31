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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Новая должность генерального директора может появиться в FESCO

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) утвердили изменения в устав, позволяющие ввести в компании должность генерального директора, следует из утвержденной новой версии устава.

Изменение устава одобрило внеочередное собрание акционеров 21 мая, новая редакция устава опубликована 31 мая на ленте раскрытия.

В прежней редакции устава пункт, в котором перечислялись органы управления обществом, не включал генерального директора, в нем, как и в обновленной версии устава были перечислены: общее собрание акционеров, совет директоров, правление, президент и директор.

Президентом FESCO с осени 2020 года является Аркадий Коростелев.

В пресс-службе FESCO не стали комментировать вопрос "Интерфакса", кто может занять новую должность и когда она может быть введена.

Акционеры FESCO 21 мая также избрали новый состав совета директоров из девяти человек. Информация о новых членах совета директоров не раскрывалась. Как сообщает FESCO, в новый состав преимущественно вошли представители "Росатома". Совет директоров 27 мая рассматривал вопрос об избрании председателя, информация по итогам заседания не раскрывалась.

Согласно материалам компании к внеочередному собранию акционеров, в совет был номинирован советник президента спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. О том, что Левитин может войти в совет директоров FESCO и в дальнейшем с высокой долей вероятности возглавит его, 21 мая писали "Ведомости" со ссылкой на источники.

В бюллетень для голосования на собрании акционеров также были включены директор по развитию бизнеса "Росатома" Екатерина Ляхова (генеральный директор "Управляющей компании "Дело"), а также топ-менеджеры госкорпорации Борис Арсеев, Александр Кабанов, Оксана Кармишина, Анна Мирошниченко, Наталья Хлебникова и Наталья Шаповалова.

В совет также был номинирован президент FESCO Коростелев. В число кандидатов не вошел прежний председатель совета Андрей Северилов.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, по которому акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", находящиеся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете FESCO по МСФО за 2023 год сообщалось, что "контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 13 тысячи фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Андрей Северилов Аркадий Коростелев Игорь Левитин ДВМП Росатом
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