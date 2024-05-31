Новая должность генерального директора может появиться в FESCO

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) утвердили изменения в устав, позволяющие ввести в компании должность генерального директора, следует из утвержденной новой версии устава.

Изменение устава одобрило внеочередное собрание акционеров 21 мая, новая редакция устава опубликована 31 мая на ленте раскрытия.

В прежней редакции устава пункт, в котором перечислялись органы управления обществом, не включал генерального директора, в нем, как и в обновленной версии устава были перечислены: общее собрание акционеров, совет директоров, правление, президент и директор.

Президентом FESCO с осени 2020 года является Аркадий Коростелев.

В пресс-службе FESCO не стали комментировать вопрос "Интерфакса", кто может занять новую должность и когда она может быть введена.

Акционеры FESCO 21 мая также избрали новый состав совета директоров из девяти человек. Информация о новых членах совета директоров не раскрывалась. Как сообщает FESCO, в новый состав преимущественно вошли представители "Росатома". Совет директоров 27 мая рассматривал вопрос об избрании председателя, информация по итогам заседания не раскрывалась.

Согласно материалам компании к внеочередному собранию акционеров, в совет был номинирован советник президента спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. О том, что Левитин может войти в совет директоров FESCO и в дальнейшем с высокой долей вероятности возглавит его, 21 мая писали "Ведомости" со ссылкой на источники.

В бюллетень для голосования на собрании акционеров также были включены директор по развитию бизнеса "Росатома" Екатерина Ляхова (генеральный директор "Управляющей компании "Дело"), а также топ-менеджеры госкорпорации Борис Арсеев, Александр Кабанов, Оксана Кармишина, Анна Мирошниченко, Наталья Хлебникова и Наталья Шаповалова.

В совет также был номинирован президент FESCO Коростелев. В число кандидатов не вошел прежний председатель совета Андрей Северилов.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, по которому акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", находящиеся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете FESCO по МСФО за 2023 год сообщалось, что "контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 13 тысячи фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.