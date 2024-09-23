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Совет директоров ДВМП 21 сентября рассматривал вопрос о президенте FESCO

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO) на заседании 21 сентября обсуждал вопросы прекращения полномочий президента транспортного холдинга и избрания главы группы, следует из его сообщения. Подробности не приводятся.

Как сообщалось, президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев в августе решил оставить свой пост.

Новым президентом транспортной группы FESCO после ухода Коростелева может стать бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

О том, что Иванов возглавит FESCO, также пишет РБК. По данным РБК, Иванов также возглавит новый логистический дивизион госкорпорации "Росатом".

Акционеры FESCO на внеочередном собрании в мае утвердили изменения в устав, позволяющие ввести в компании должность генерального директора. Сейчас эта должность вакантна.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

FESCO Аркадий Коростелев ДВМП Росатом ФАС Петр Иванов
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