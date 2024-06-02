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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

РФ работает со вторичными источниками для обновления официальной квоты по добыче в рамках ОПЕК+

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия работает со вторичными источниками информации для обновления официальной квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Действующая квота РФ на добычу без учета добровольных сокращений составляет 9,949 млн б/с.

"Это необходимый уровень добычи по оценке вторичных источников, установленный по итогам 37-й встречи министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, и Россия работает со вторичными источниками для обновления показателей добычи", - говорится в сообщении.

Ранее переоценку референтной базы для ряда стран ОПЕК+, в том числе России, проводили агентства IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy.

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