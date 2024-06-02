ОПЕК+ обещает сократить добычу нефти сверх ожиданий рынка. Обзор

Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ предвосхитили ожидания рынка, продлив квоты 2024 года на весь 2025 год, а восемь "добровольцев" продлили свои дополнительные ограничения - чуть меньше, но зато существенно дольше, чем ожидал рынок. Добыча России в 2025 году будет отставать от добычи Саудовской Аравии.

"Маленьких" не трогаем

Как и год назад, ОПЕК+ продлил действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Судя по таймингу заседаний, всё было решено быстро и безболезненно. ОПЕК+, любящий делать сюрпризы, начал их незадолго до заседания - в пятницу стало известно, что министр энергетики Казахстана зачем-то едет в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы участвовать в онлайн заседании ОПЕК+.

Источники "Интерфакса" сообщили, что приглашены восемь министров. Как раз восемь министров входят в коалицию внутри коалиции ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), которые дополнительно к своим квотам еще сокращают свою добычу. Предположения оправдались - именно министры этих стран позировали на совместных фото связанных информресурсов.

Единственное, что появилось нового в квотах "для всех" - повышение уровня добычи для ОАЭ (которые входят и в ограниченный альянс) на 300 тыс. б/с - до 3,519 млн б/с, но постепенно, с января по сентябрь 2025 года. В итоге официальная квота ОПЕК+ (без учета Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые являются членами альянса, но не участвуют в сокращениях) - 39,725 млн б/с по сравнению с 39,425 млн б/с, действующих сейчас.

Кроме того, теперь решено, что определять добычу стран альянса будут семь вторичных источников информации, а не шесть (Energy Intelligence, IHS, Rystad Energy, Wood Mackenzie, Argus, EIA), как ранее. С апреля ОПЕК стал публиковать добычу не только своих участников, но также и стран ОПЕК+, не входящих в ОПЕК.

При этом на основе данных IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy определяется базовый уровень добычи в 2025 и 2026 году.

Примечательно, что Россия, согласно пресс-релизу ОПЕК, ведет работу с этими источниками, чтобы обновить базовый уровень добычи. Год назад ей удалось увеличить свой базовый уровень добычи почти на 100 тыс. б/с.

Сверх ожиданий

В настоящее время действует два ограничения со стороны стран-"добровольцев". Первое дополнительное снижение добычи от своих квот, на 1,7 млн б/с, действует с мая 2023 года до конца 2024 года. И второе - на 2,2 млн б/с - решение о нем было принято в ноябре 2023 года -сроком на I квартал 2024 года, затем продлено на II квартал 2024 года.

Рынок ожидал, что "добровольцы" продлят свои ограничения на 2,2 млн б/с на второе полугодие.

Однако снова никто не угадал. Ограничение на 1,7 млн б/с было продлено еще на весь 2025 год. Ограничения в 2,2 млн б/с были формально продлены до конца сентября 2025 года, но с постепенным наращиванием добычи. То есть, эти 8 стран будут держать текущие ограничения до конца сентября 2024 года, но с октября, помесячно, начнут наращивать добычу, чтобы "свернуть" ограничения в 2,2 млн б/с до конца сентября 2025 года.

Россия будет "сворачивать" ограничения в 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия - в 1 млн б/с. Вероятно, этим объясняется тем, что российская добыча будет расти медленнее, чем производство в королевстве.

Согласно опубликованной таблице, Россия с учетом всех ограничений может добывать до октября 2024 года 8,98 млн б/с нефти, с января 2025 года может увеличить добычу до 9,1 млн б/с, а Саудовская Аравия - до 9,3 млн б/с.

С апреля 2025 года Россия может добывать 9,25 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,56 млн б/с, с июля 2025 года Россия будет ограничена добычей 9,37 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,8 млн б/с. С октября 2025 года Россия планирует добывать 9,45 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,98 млн б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, как сообщает агентство Bloomberg, провел брифинг с несколькими журналистами и аналитиками и пояснил такие существенные ограничения тем, что ОПЕК+ должен оставаться осторожным, поскольку взгляды на рынок различаются, а экономическая неопределенность остается.

По его словам, альянс действует сплоченно. Хотя не у всех стран в день заседания ОПЕК+ размещаются акции государственной нефтяной компании.

Это помесячное "свертывание ограничений" может быть "приостановлено" или "обращено вспять" в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) по-прежнему будет собираться раз в два месяца, чтобы оценивать ситуацию на рынке - следующее заседание намечено на 1 августа. Встреча всех министров ОПЕК+ назначена на 1 декабря.

Компенсации

Отдельную интригу представляют компенсации недосокращенных с января 2024 года объемов добычи.

Недавно было объявлено, что "нарушители" в лице Ирака и Казахстана пообещали компенсировать превышения, совершенные только за первый квартал, до конца года, то есть дополнительно сократить добычу - в целом почти на 1 млн б/с.

Сверхдобыча Ирака по итогам первого квартала составила 602 тыс. б/с, Казахстана - 389 тыс. б/с. Исходя из данных ОПЕК, в апреле Ирак добывал сверх обещаний 184 тыс. б/с, а Казахстан - на 92 тыс. б/с больше. Данные за май пока не представлены.

Россия также недосократила добычу в апреле, но чуть перевыполняла в январе-марте, но объема пока не озвучила. По расчетам "Интерфакса", речь может идти о 100-200 тыс. б/с.

Новые обещания по компенсации должны быть представлены до конца июня.

В апреле текущего года, по данным ОПЕК, страны ОПЕК+, участвующие в сокращениях, добыли 35,8 млн б/с, в то время как должны были производить 35,6 млн б/с.

С учетом всех ограничений с января 2025 года добыча ОПЕК+ может составить 36,4 млн б/с, а с октября 2025 года - 38,1 млн б/с.