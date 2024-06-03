Европейские рынки акций в пятницу в основном выросли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,32%, до 518,17 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,54%, германский DAX - 0,01%, французский CAC 40 - 0,18%, итальянский FTSE MIB - 0,13%. Испанский IBEX 35, днем ранее поднявшийся на 1,73%, потерял 0,14%.

Трейдеры оценивали данные о динамике потребительских цен в еврозоне, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в мае.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал усиление инфляции до 2,5%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в мае ускорилась до 2,9% с апрельских 2,7%. Эксперты в среднем ожидали, что она составит 2,8%.

Во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,7% в годовом выражении после повышения на 2,4% в апреле, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Оценка роста ВВП Франции в поквартальном выражении в январе-марте была подтверждена на уровне 0,2%, в годовом выражении - на уровне 1,1%.

Сигналы усиления инфляции могут повлиять на решения Европейского центрального банка, который проведет очередное заседание на следующей неделе. Трейдеры по-прежнему ждут, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, однако сомневаются, что регулятор будет быстро смягчать политику в дальнейшем, отмечает Trading Economics.

Между тем индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в апреле увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении, согласно опубликованным в пятницу официальным данным. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Акции Airbus потеряли в цене 2% по итогам торгов в пятницу, SAP - 0,3%, Schneider Electric - 0,5%, Capgemini - 4,5%.

Стоимость бумаг британской сети магазинов спортивной одежды JD Sports Fashion упала на 4,7% на слабой годовой отчетности.

Цена акций STMicroelectronics повысилась на 0,2% на торгах в Париже. Крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов объявил, что построит предприятие в Италии стоимостью 5 млрд евро. Завод будет построен в Катании (Сицилия) при поддержке властей Италии, которые профинансируют проект на 2 млрд евро.

В Италии подешевели акции Saipem (-1,7%), Telecom Italia (-2,8%), Iveco Group (-1,1%). В то же время заметно подорожали бумаги Pirelli (+2,8%) и машиностроительного холдинга Leonardo (+2,1%).

Стоимость бумаг испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) опустилась на 0,3%. Руководство банка назначило на 5 июля собрание акционеров для обсуждения вопроса о допэмиссии акций на сумму более 11 млрд евро для финансирования сделки по покупке Banco de Sabadell.

Швейцарский банк UBS нарастил рыночную капитализацию на 1,4% после новостей о завершении поглощения Credit Suisse.

Котировки акций британского NatWest снизились на 0,4%. Британское правительство продало их на $1,6 млрд по цене на закрытие рынка в четверг.