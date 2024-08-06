Поиск

Доля британского правительства в NatWest сократилась ниже 19%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании за счет продажи акций NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) сократило свою долю в банке до 18,99% с 19,97%. Британский Минфин сообщил, что 2 августа продал 83,9 млн акций банка.

Теперь государству принадлежит 1,58 млрд акций NatWest, стоимость которых оценивается в 5,14 млрд фунтов стерлингов ($6,56 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу.

Котировки акций NatWest растут на 0,1% на торгах во вторник. Рыночная стоимость банка с начала текущего года увеличилась более чем на 47% (до 26,7 млрд фунтов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 3,4%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 году. Это намерение подтвердила новый министр финансов Великобритании Рейчел Ривз.

Минфин NatWest Великобритания Royal Bank of Scotland Рейчел Ривз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Президент Бангладеш распустил парламент

Шойгу провел встречу с Алиевым в Баку

WSJ сообщил о готовящемся ударе Ирана по Израилю

WSJ сообщил о готовящемся ударе Ирана по Израилю

Президент Литвы подписал декрет о новом составе правительства

Президент Литвы подписал декрет о новом составе правительства

Что случилось этой ночью: вторник, 6 августа

В Венесуэле началось расследование в отношении представителей оппозиции

В Венесуэле началось расследование в отношении представителей оппозиции
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удар по командующему силами спецназа "Радван" движения "Хезболла"

ВВС Израиля нанесли удар по командующему силами спецназа "Радван" движения "Хезболла"

Музеи Франции подверглись кибератаке вымогателей

Музеи Франции подверглись кибератаке вымогателей

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });