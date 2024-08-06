Доля британского правительства в NatWest сократилась ниже 19%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании за счет продажи акций NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) сократило свою долю в банке до 18,99% с 19,97%. Британский Минфин сообщил, что 2 августа продал 83,9 млн акций банка.

Теперь государству принадлежит 1,58 млрд акций NatWest, стоимость которых оценивается в 5,14 млрд фунтов стерлингов ($6,56 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу.

Котировки акций NatWest растут на 0,1% на торгах во вторник. Рыночная стоимость банка с начала текущего года увеличилась более чем на 47% (до 26,7 млрд фунтов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 3,4%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 году. Это намерение подтвердила новый министр финансов Великобритании Рейчел Ривз.