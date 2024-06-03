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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

"Инвестиционная палата" сформировала 100 лотов из заявок инвесторов на обмен активами

Пока речь идет о заявках российских инвесторов, заявки нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, сформировала из собранных заявок российских инвесторов 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей, сообщила компания.

Прием заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая.

Всего в пул для предложения нерезидентам было включено 2 570 уникальных наименований иностранных ценных бумаг (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами. Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 млрд рублей. Всего инвесторы подали более 1 млн заявок.

В пул вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаг иностранных компаний, включая акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции - около 40%.

"Инвестиционная палата" будет собирать заявки нерезидентов с 3 июня по 5 июля.

Alphabet Inc Microsoft Corp Tesla Инвестиционная палата
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