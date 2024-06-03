Что произошло за день: понедельник, 3 июня

Внесение в Думу законопроектов о налогах, подписание закона об иноагентах в Грузии, режим ЧС в Забайкалье и Бурятии из-за пожаров, Черчесов - тренер сборной Казахстана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ внесло в Госдуму пакет из пяти законопроектов по совершенствованию налогового законодательства и поправки к проекту трехлетнего бюджета.

- "Инвестиционная палата" сформировала 100 лотов из заявок инвесторов на обмен активами со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

- Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах после того, как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать.

- Федеральный режим ЧС введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров. В этих регионах ликвидированы три лесных пожара на площади 2,5 тыс. га, продолжается тушение 38 возгораний на 96,7 тыс. га.

- Блогер Елена Блиновская 31 мая подала в суд заявление о собственном банкротстве. Размер долга в картотеке не указан.

- ЦСКА отправил Владимира Федотова в отставку с поста главного тренера. Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года.

- Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана. С 2016 по 2021 год он работал главным тренером сборной России.