Brent подорожала до $81,26, дисконты Urals к NSD снизились в мае

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти днем в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

К 14:10 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $81,26 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,09 (0,12%), до $77,08 за баррель.

На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

"Пока реакция рынка была достаточно сдержанной, - сказал Оле Хансен из Saxo Bank A/S. - Мы рассматриваем уровень цен Brent в $75 за баррель как границу, при пересечении которой ОПЕК+, скорее всего, начнет принимать меры для поддержки цен".

Цены на нефть Urals FOB в мае колеблются в диапазоне $65,3-65,55 за баррель по сравнению с $72,77-73,19 за баррель в апреле, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) варьируются в пределах $16,3-16,55 за баррель по сравнению с $16,86-17,29 в апреле, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в мае снизилась с $90,1 до $81,85 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $16,55 за баррель по сравнению с $17,29 в апреле. Стоимость Urals в Приморске в мае при этом упала с $72,77 до $65,3 за баррель.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в мае составили $16,3 против $16,9 в апреле, дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в мае снизились до $16,4 против $16,86 в апреле.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в мае снизилась до $77,96 за баррель по сравнению с $86,2 за баррель в апреле, а дисконт к Brеnt чуть вырос - с $3,84 за баррель до $3,89 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны - упала до $77,6 за баррель по сравнению с $83,1 в апреле, а дисконт вырос с $4,68 за баррель до $5,29 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах+стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, в мае составила - $65,374. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".