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Brent подешевела до $77,8 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после падения до минимумов с начала февраля за предыдущую сессию.

К 8:11 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,71%), до $77,8 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,75 (3,4%), до $78,36 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,66 (0,89%), до $73,56 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $2,77 (3,6%), до $74,22 за баррель.

Контракт на Brent завершил минувшие торги на самой низкой отметке с 5 февраля, WTI - с 7 февраля.

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

Постепенная отмена дополнительных ограничений приведет к небольшому профициту топлива на мировом рынке в следующем году, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Groep Уоррен Паттерсон. При этом нефтедобывающие страны подчеркнули, что увеличение поставок может быть приостановлено, если рыночные условия будут этого требовать, подчеркнул он.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.

Brent WTI ОПЕК США ФРС
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