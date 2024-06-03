Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3150п по индексу МосБиржи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля локально падал ниже 3100 пунктов, растеряв остатки роста с начала года, после чего отскочил к 3140 пунктам. В лидерах снижения выступили бумаги "Магнита" (-11,7%) из-за рекомендаций низких годовых дивидендов, а также бумаги "Интер РАО" (-7%) после отсечки дивидендов за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 141,42 пункта (-2,4%, днем индекс проваливался на 4% – до 3 087,99 пункта), индекс РТС – 1 111,55 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар к 18:50 по Москве упал до 89,0 рубля (-1,1 рубля).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в ЕС из-за аварии в Норвегии превысила $420/тыс. куб. м

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

IATA повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли в 2024 году на 19%

IATA повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли в 2024 году на 19%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });