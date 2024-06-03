Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3150п по индексу МосБиржи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля локально падал ниже 3100 пунктов, растеряв остатки роста с начала года, после чего отскочил к 3140 пунктам. В лидерах снижения выступили бумаги "Магнита" (-11,7%) из-за рекомендаций низких годовых дивидендов, а также бумаги "Интер РАО" (-7%) после отсечки дивидендов за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 141,42 пункта (-2,4%, днем индекс проваливался на 4% – до 3 087,99 пункта), индекс РТС – 1 111,55 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар к 18:50 по Москве упал до 89,0 рубля (-1,1 рубля).

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