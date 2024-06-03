Продажи дизтоплива на Петербургской бирже в мае выросли на 32,5%, бензина – на 39%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в мае 2024 года составили 3,124 млн тонн, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении увеличился на 45,5% до 170,06 млрд рублей.

Бензина в прошлом месяце было продано 968 тыс. тонн (рост к маю 2023-го на 39,1%). Продажи Аи-92 составили 569 тыс. тонн (рост на 37%), Аи-95 – 390 тыс. тонн (рост на 42,3%).

Дизельного топлива реализовано 1,53 млн тонн (рост на 32,5%). Из них почти 1,4 млн тыс. тонн – летнего ДТ (увеличение на 35,8%), арктического – 73,46 тыс. тонн (снижение на 6,1%), зимнего – 63,9 тыс. тонн (рост на 30,1%).

Продажи авиакеросина составили 147 тыс. тонн (увеличение на 14,7%), топочного мазута – 142 тыс. тонн (рост на 5,3%), сжиженных углеводородных газов – 219 тыс. тонн (рост на 8,3%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года объем реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ вырос на 6,4%, до рекордных 31 млн тонн. Продажи дизтоплива выросли на 7,9% до 14,75 млн тонн, 95-го бензина – на 2,5% до 3,63 млн тонн, однако снизились объемы реализации 92-го бензина – на 3,7% до 6,02 млн тонн.