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Продажи дизтоплива на СПбМТСБ в I полугодии выросли на 32,5%, бензина - на 27,1%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первого полугодия 2024 года составили 17,628 млн тонн, что на 27,4% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличился на 53% - до 964,851 млрд рублей.

Бензинов за первое полугодие 2024 года было продано 5,359 млн тонн (на 27,1% больше, чем в 2023 году). Продажи Аи-92 составили 3,207 млн тонн (рост на 24,2%), Аи-95 - 2,104 млн тонн (рост на 31,6%).

Дизельного топлива за январь-июнь 2024 года реализовано 8,758 млн тонн (рост на 32,5%). Из них 1,387 млн тонн - зимнего ДТ (рост на 13,9%), межсезонного - 1,131 млн тонн (рост на 11,2%), летнего - 5,711 млн тонн (рост на 46,9%), арктического - 0,529 млн тонн (рост на 7,8%).

Продажи авиакеросина составили 0,837 млн тонн (рост на 9,1%), топочного мазута - 0,912 млн тонн (рост на 11,7%).

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
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