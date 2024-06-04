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NYSE устранила проблему, из-за которой отобразилось падение акций Berkshire в тысячи раз

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила об устранении неполадки, из-за которой накануне пришлось приостанавливать торги акциями около 40 компаний.

В результате сбоя в программном обеспечении система, в частности, ошибочно показывала обвал акций компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в тысячи раз, до $185 за бумагу на открытие торгов в понедельник с $627 тыс. за акцию на закрытие торгов в прошлую пятницу.

Проблема была вызвана обновлением ПО в системе Security Information Processor (SIP), которая используется для сбора и отображения информации, получаемой от различных торговых площадок в США, пишет MarketWatch. ПО откатили до предыдущей версии.

NYSE была вынуждена приостановить торги и отменить сделки, которые трейдеры успели совершить по неверно отображаемым ценам. Проблему устранили примерно за 45 минут.

NYSE Berkshire Уоррен Баффет Berkshire Hathaway
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