ГК "ЭФКО" инвестирует более 10 млрд рублей в производство сладкого белка

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ГК "ЭФКО", один из ведущих производителей продуктов питания в России, с 2020 года инвестировала 1,3 млрд рублей в разработку технологии производства сладкого белка браззеина. В масштабирование проекта планируется вложить более 10 млрд рублей, сказано в пресс-релизе компании, выпущенном в связи с завершением сертификации этого продукта в ЕАЭС.

Новый пищевой ингредиент - биотехнологически произведенный сладкий белок - рассматривается как альтернатива сахару.

Компания отмечает, что разработкой технологии производства сладкого белка занимается ряд компаний в мире, однако в России ближе всего подошли к прикладному использованию продукта. Ранее "ЭФКО" сертифицировала этот белок в ОАЭ.

"Россия в области сладких белков становится одним из лидеров именно с точки зрения внедрения продукта. Теперь, когда все необходимые процедуры пройдены, мы готовы начинать мероприятия по созданию производства сладкого белка в промышленных масштабах, - заявил генеральный директор ГК "ЭФКО" Евгений Ляшенко. - Сейчас мы находимся на этапе проектирования первого промышленного предприятия по производству браззеина в России. Инвестиции в масштабирование проекта составят более 10 млрд рублей".

Строительство завода по производству сладкого белка начнется после завершения проектирования в 2025 году.

"ЭФКО" специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.

Компания диверсифицирует бизнес за счет развития собственного инновационного центра, разработки растительного мяса и молока под брендом Hi!, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии.

Годовой оборот компании превышает 275 млрд рублей.