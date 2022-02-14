Венчурный фонд акционеров "ЭФКО" переносит штаб-квартиру в ОАЭ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Венчурный фонд Fuel For Growth акционеров "ЭФКО", занимающийся проектами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов, топливных элементов и продуктов из растительных белков, переносит штаб-квартиру в ОАЭ, сообщает пресс-служба "ЭФКО".

Там уточнили, что головная структура фонда переедет в ОАЭ из Москвы, но работа с инвесторами будет продолжаться в Москве и по всему миру.

"В течение 2022 года фонд планирует организовать в Объединенных Арабских Эмиратах пилотное производство для всех своих ключевых проектных компаний. Адаптировать и перенести на местные климатические условия собственные технологии в растительном мясе и сладких белках. Запустить пилотное производство браззеина и монелина. А также локализовать сборку беспилотных летательных аппаратов и твердооксидных топливных ячеек", - говорится в пресс-релизе.

О решении компании перенести штаб-квартиру своих инновационных проектов на Ближний Восток объявит совладелец "ЭФКО" и председатель наблюдательного совета фонда Сергей Иванов в рамках панельной дискуссии на "Экспо-2020" в понедельник в Дубае.

"Нам интересны Арабские Эмираты по нескольким причинам. Это один из логистических и географических центров мира. Отсюда очень удобно работать с потребителями на рынках Африки, Ближнего Востока и Азии. Но главное, наши технологии в продуктах питания именно в этом климате имеют потенциал не только обеспечить продовольствием местных потребителей, но и быть конкурентными на экспортных рынках региона", - цитирует Иванова пресс-служба компании.

Венчурный фонд Fuel For Growth на базе собственного научного центра инвестирует в разработки Hi-Food (растительное мясо и молоко - Hi-Meat и Hi-Milk), Hi-Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное питание - Hi-Protein и Hi-Nutrition), Hi-Tech (аэротакси, водородные и твердооксидные топливные элементы - Hi-Fly и Hi-Energy).

ГК "ЭФКО" занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 50 стран. Ее производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане.